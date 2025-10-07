Российским дипломатам запретят свободно передвигаться по Европе — Венгрия сняла вето

Теперь российские дипломаты, работающие в европейских столицах, будут обязаны уведомлять власти принимающей страны о планируемых поездках за пределы города пребывания до пересечения границы. Однако принятие инициативы может быть отложено из-за разногласий, связанных с требованием Австрии о снятии санкций с активов российского предпринимателя. Послы как минимум дюжины стран ЕС заявили на прошлой неделе о неготовности поддержать пакет мер в случае включения в него предложения Вены. Переговоры по данному вопросу продолжатся 8 октября.