Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Япония стала главной угрозой для США

Япония оказалась главной угрозой для США в военном и экономическом плане, Токио незаметно «обошел» по этому критерию Россию и Китай. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Источник: AP 2024

Авторы материала отмечают, что в течение долгого времени Япония была под покровительством Соединенных Штатов, однако при этом Токио наращивал свои силы. Это, среди прочего, привело к значительному усилению японского флота, пишет Sohu.

Кроме того, Япония оказалась одним из лидером во многих сферах. К примеру, речь идет о производстве чипов и полупроводников.

До этого издание Sohu писало о провокации Японии вблизи Курильских островов.

Япония совместно с США развернула у Курил ракетные комплексы средней дальности Typhon, после чего сразу же получила соразмерный ответ от России.

Москва оперативно развернула на Курилах ракетный комплекс «Бастион», перебросила из Арктики истребители и привела Тихоокеанский флот в боевую готовность. Также подлодки флота провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше