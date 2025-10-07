Ричмонд
Бывший военный атташе Турции: США готовят новый империалистический план

По мнению Ихсана Сефы, Штаты хотят объединить мелкие страны Ближнего Востока в «свободную федерацию».

Источник: Аргументы и факты

США разрабатывают новый империалистический план, касающийся Ближнего Востока, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

«Они больше не намерены работать на Ближнем Востоке с отдельными мелкими странами. Теперь их цель состоит в том, чтобы объединить эти государства в так называемую свободную федерацию под контролем старших братьев», — предположил Сефа в разговоре с РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, пообещал «что-то особенное», подчеркнув, что у региона есть «реальный шанс на величие».

