Бывший военный атташе Турции: США готовят новый империалистический план

США разрабатывают новый империалистический план, касающийся Ближнего Востока, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
«Они больше не намерены работать на Ближнем Востоке с отдельными мелкими странами. Теперь их цель состоит в том, чтобы объединить эти государства в так называемую свободную федерацию под контролем старших братьев», — предположил Сефа в разговоре с РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, пообещал «что-то особенное», подчеркнув, что у региона есть «реальный шанс на величие».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше