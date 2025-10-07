ЦИК Молдовы завершает прием документов кандидатов на новых местных выборах

Как уточнили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), документы о регистрации кандидатов подаются в окружные избирательные советы административно-территориальных единиц, в которых пройдут новые местные выборы.
Список кандидатов на должность советника составляется на румынском языке и представляется в избирательный совет как на бумажном носителе, так и в электронном виде с соблюдением гендерной квоты не менее 40% для обоих полов и по формуле: не менее 4 кандидатов одного пола на каждые 10 мест.
По данным ЦИК на должность примара получено три заявления от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, также выданы подписные листы для трех потенциальных независимых кандидатов. На должность члена местного совета список предоставила одна из политических партий, выданы подписные листы для одного потенциального независимого кандидата.
Новые местные выборы примара пройдут 16 ноября 2025 года в шести населенных пунктах страны:
- в селе Устья Глодянского района;
- в коммуне Натальевка Фэлештского района;
- в коммуне Кременчуг Сорокского района;
- в селе Башкалия Бессарабского района;
- в коммуне Кэлинешты Фэлештского района;
- в городе Леова.
Также новый состав местного совета будет избран в коммуне Кэлинешты и в Леове.
Напомним, ранее Апелляционная палата Кишинева по запросу ЦИК вынесла решения о приостановке на период в 12 месяцев деятельности партий «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современной демократической партии Молдовы. Указанные политформирования в течение года не могут участвовать в электоральных процессах, поэтому выдвинуть своих кандидатов на новых местных выборах они не смогут.