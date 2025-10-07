Омский депутат Смолин высказался о запрете никабов в школах

В Нижневартовске девочкам из мусульманских семей запретили посещать школу в никабах и хиджабах — традиционной одежде и головных уборах женщин в странах, исповедующих ислам. Родителям учениц предложили перевести детей на семейное обучение. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал запрет. Он считает, что проблему следует рассматривать не через призму школьного или семейного образования, а с точки зрения того, можно ли допускать отклонения от действующего законодательства.
Депутат напомнил, что Конституция РФ закрепляет светский характер государства как один из основных принципов, при этом гарантируется свобода вероисповедания, а никакая религия и идеология не может становиться обязательной. В статье 3, п. 6 Закона «Об образовании в Российской Федерации» указано, что образование в государственных и муниципальных учреждениях должно быть светским.
Тем не менее, как отмечает Олег Смолин, на практике эти нормы нередко нарушаются. Например, в некоторых школах создаются часовни, а в некоторых случаях разрешается преподавание Закона Божьего.
«Или мы берём пример с Франции, где все религиозные отличия и особенности остаются за порогом школы, или мы допускаем отступления от нормы закона о светском характере образования. Но тогда не должно быть ситуации, при которой для одних конфессий делаются исключения, а для других они не допускаются. Российскому законодательству надо определиться, иначе дети будут жертвами не определившихся законодателей», — отметил Смолин.