Омский депутат Смолин высказался о запрете никабов в школах

«Или мы берём пример с Франции, где все религиозные отличия и особенности остаются за порогом школы, или мы допускаем отступления от нормы закона о светском характере образования. Но тогда не должно быть ситуации, при которой для одних конфессий делаются исключения, а для других они не допускаются. Российскому законодательству надо определиться, иначе дети будут жертвами не определившихся законодателей», — отметил Смолин.