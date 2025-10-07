Додон поздравил Путина с днем рождения

Додон поздравил президента России, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и сил.
«Несмотря на сложные политические обстоятельства и текущую недружественную политику, проводимую нынешними властями Молдовы, большинство наших граждан по-прежнему видят в Российской Федерации стратегического партнёра, надёжного союзника и друга. Наши страны объединяют важные исторические события, общие духовно-нравственные ценности. Уверен, что эти основы послужат надёжным фундаментом для восстановления и расширения двусторонних отношений Молдовы и России», — написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, глубокие и многогранные культурно-исторические, торгово-экономические и гуманитарные связи, существующие между республикой и Российской Федерацией, остаются значимыми для обоих государств и народов.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.