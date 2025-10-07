Трамп назвал активистку Грету Тунберг злой и сумасшедшей

Ранее Израиль перехватил как минимум 21 судно из «Флотилии стойкости», которая шла с гуманитарной миссией к берегам Газы. Среди активистов оказалась Грета Тунберг. Ее временно поместили в тюрьму, а после депортировали вместе с другими участниками акции. Экоактивистка пожаловалась на тяжелые условия содержания в израильской тюрьме. Власти Израиля назвали все ее заявления больными фантазиями, подчеркнув, что содержание Тунберг отвечало международным стандартам.