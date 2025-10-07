Ричмонд
Котенок: под Добропольем войска РФ отрезали Владимировку от Шахова

По информации военкора, российские бойцы давят на позиции противника в районе Торецкого.

Источник: Аргументы и факты

На добропольском направлении российским бойцам удалось отрезать село Владимировка от расположенного неподалеку от него Шахова, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши штурмовые группы Владимировку по северу отрезали от Шахово», -написал он.

Военкор сообщил о давлении подразделений РФ со стороны села Кучеров Яр на позиции ВСУ в районе Торецкого.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о закреплении российских военных на северной окраине Владимировки. Сообщалось, что боевики ВСУ в селе оказались под угрозой окружения.