Котенок: под Добропольем войска РФ отрезали Владимировку от Шахова

На добропольском направлении российским бойцам удалось отрезать село Владимировка от расположенного неподалеку от него Шахова, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши штурмовые группы Владимировку по северу отрезали от Шахово», -написал он.
Военкор сообщил о давлении подразделений РФ со стороны села Кучеров Яр на позиции ВСУ в районе Торецкого.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о закреплении российских военных на северной окраине Владимировки. Сообщалось, что боевики ВСУ в селе оказались под угрозой окружения.