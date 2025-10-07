В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится

Полностью пересмотрены 426 клинико-затратных групп, служащих основой для оплаты стационарной помощи. В 2024 году за счет внутренних резервов уже повышены тарифы по 72 стационарным услугам на 23 млрд тенге. Новые тарифы позволили обеспечить качественное улучшение деятельности абсолютного большинства детских больниц и организаций родовспоможения, что способствовало историческому снижению материнской и младенческой смертности и выходу их из кредиторской задолженности.