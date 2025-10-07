Ричмонд
В Казахстане пересмотрены тарифы на медуслуги: что изменится

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказала, что дает пересмотр тарифов на медуслуги, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава Минздрава заявила о трансформации тарифной политики. Это позволило обеспечить финансовую устойчивость медицинских организаций и справедливую оплату их труда.

Полностью пересмотрены 426 клинико-затратных групп, служащих основой для оплаты стационарной помощи. В 2024 году за счет внутренних резервов уже повышены тарифы по 72 стационарным услугам на 23 млрд тенге. Новые тарифы позволили обеспечить качественное улучшение деятельности абсолютного большинства детских больниц и организаций родовспоможения, что способствовало историческому снижению материнской и младенческой смертности и выходу их из кредиторской задолженности.

отметила Акмарал Альназарова

В течение 2025−2026 годов планируется полностью пересмотреть тарифы на медицинские услуги стационаров, что обеспечит справедливое распределение средств и внедрение современных технологий в практику.