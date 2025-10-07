От тайги до Совбеза: Life.ru вспомнил, как Путин в разные годы отмечал свой день рождения

Затем, в течение нескольких лет, Путин старался находить баланс между работой и личной жизнью. Например, в 2014 году он провёл день рождения в тайге, в 2015-м посетил хоккейный матч в Сочи, а затем провёл совещание с Минобороны по операции в Сирии. В последующие годы Путин чередовал праздники на природе и в кругу семьи. В последние годы российский лидер всё чаще встречает день рождения, работая в Москве или Ново-Огарёво. Так, в 2017 и 2021 годах он проводил заседания Совета безопасности.