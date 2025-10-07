Узбекистан станет председателем Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

Члены Совета рассмотрели 27 вопросов: обсудили тенденции показателей онкологической заболеваемости в до- и постковидный периоды, проанализировали ситуацию по сахарному диабету и возможности использования искусственного интеллекта в диабетологии, определили направления сотрудничества по профилактике НИЗ и особо опасных инфекций, организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.