Узбекистан станет председателем Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

Министры здравоохранения стран СНГ обсудили в Душанбе основные итоги сотрудничества и определили перспективные направления взаимодействия.
Заседание прошло в рамках председательства Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
Приветствие участникам направил Генсек СНГ Сергей Лебедев.
В рамках Содружества имеется четкое понимание, что сохранение здоровья граждан наших стран требует совместных коллективных усилий, открытого, ориентированного на результат диалога. Уверен, что взаимодействие руководителей систем здравоохранения является действенным фактором обеспечения современного уровня охраны здоровья населения государств-участников СНГ.
Члены Совета рассмотрели 27 вопросов: обсудили тенденции показателей онкологической заболеваемости в до- и постковидный периоды, проанализировали ситуацию по сахарному диабету и возможности использования искусственного интеллекта в диабетологии, определили направления сотрудничества по профилактике НИЗ и особо опасных инфекций, организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Центральное место уделили проведению в 2026-м Года охраны здоровья в СНГ. Это событие станет значимым этапом в развитии систем здравоохранения региона и укрепления международного сотрудничества. Утверждена эмблема Года охраны здоровья, разработанная Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, сформирован План основных мероприятий тематического года.
Поддержана инициатива о председательстве в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в течение 2026 года Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.