Politico: глава ЕК изменила тон общения перед голосованием по вотумам недоверия

Как сказали газете на условиях анонимности пять представителей ЕК, фон дер Ляйен отошла «от более агрессивного подхода, который она демонстрировала до лета и который, похоже, оттолкнул многих, в чьей поддержке она нуждалась» в продвижении своей программы в ближайшие месяцы. «С июля контактов на разных уровнях стало больше», — проинформировал один из чиновников Еврокомиссии, близкий к команде фон дер Ляйен. Он отметил, что гораздо охотнее идут на контакты также ближайшие ее помощники и другие еврокомиссары.