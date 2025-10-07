Politico: глава ЕК изменила тон общения перед голосованием по вотумам недоверия

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен значительно смягчила тон общения с оппонентами в преддверии предстоящего 9 октября голосования в Европарламенте по двум вотумам недоверия, инициированным в отношении нее крайне правыми и крайне левыми депутатами. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Фон дер Ляйен готова, по их данным, «больше слушать, разговаривать и даже немного уступать». Цель подобной тактики очевидна: руководитель ЕК стремится «убедить оппозицию поддержать ее». Критики из выступающих против нее партий «уже дали понять, что такой подход работает», говорится в публикации.
Председатель Еврокомиссии «в последнее время демонстрирует большую готовность к консультациям, сотрудничеству и более твердую приверженность объединению людей за столом переговоров, в том числе по программе работы [ЕК] на 2026 год», заявила Politico председатель фракции «Обновляя Европу» Валери Айе. По ее словам, это «давно назревший шаг в правильном направлении».
Как сказали газете на условиях анонимности пять представителей ЕК, фон дер Ляйен отошла «от более агрессивного подхода, который она демонстрировала до лета и который, похоже, оттолкнул многих, в чьей поддержке она нуждалась» в продвижении своей программы в ближайшие месяцы. «С июля контактов на разных уровнях стало больше», — проинформировал один из чиновников Еврокомиссии, близкий к команде фон дер Ляйен. Он отметил, что гораздо охотнее идут на контакты также ближайшие ее помощники и другие еврокомиссары.
Издание напоминает, что фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге «заранее обвинила депутатов, которые проголосуют за вотумы недоверия, в поддержке России», которая, по ее утверждению, «настраивает европейцев друг против друга». Однако теперь она пришла к выводу, что подобный подход — «либо на моей стороне, либо на стороне Москвы» — не работает. Глава ЕК «подтвердила обещание, что коллегия [из 27 еврокомиссаров] будет взаимодействовать [с оппонентами] в любом необходимом формате, чтобы попытаться вместе найти ответы», информирует Politico.
Голосование по обоим вотумам пройдет 9 октября в Страсбурге. Подача сразу двух вотумов недоверия главе ЕК одновременно является, по свидетельству Politico, беспрецедентным случаем. Впрочем, три ведущие фракции Европарламента — «Европейская народная партия», социалисты и либералы — уже объявили, что будут голосовать в поддержку главы Еврокомиссии. Предыдущий вотум недоверия главе ЕК выносился на голосование Европарламента 10 июля, тогда его поддержали лишь 175 из 720 депутатов.