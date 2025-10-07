Главные новости 7 октября 2025 года

Россия своими действиями якобы нарушает принципы Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступая на конференции Варшаве. В частности, она заявила: «Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад».