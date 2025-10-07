Главные новости 7 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 октября 2025.
В США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является главным инициатором возможной передачи Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его мнению, президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще попадает под влияние Келлога и вполне может передать Tomahawk Киеву.
Глава МИД Финляндии выступила с нападками на Россию
Россия своими действиями якобы нарушает принципы Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступая на конференции Варшаве. В частности, она заявила: «Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад».
Российским дипломатам запретят свободно передвигаться по Европе
Страны Евросоюза достигли соглашения об ограничении передвижения российских дипломатов внутри ЕС, после того как Венгрия сняла свое вето по данной инициативе. Об этом сообщает издание Financial Times. Однако принятие инициативы может быть отложено из-за разногласий, связанных с требованием Австрии о снятии санкций с активов российского предпринимателя.
Сенаторы США вновь не смогли принять проект бюджета, продлив шатдаун
Американские сенаторы в пятый раз с сентября не смогли принять законопроект о краткосрочном финансировании правительства, чтобы прекратить шатдаун (приостановка работы федеральных ведомств), передает CBS News. Ни одно из предложений не набрало необходимых 60 голосов, несмотря на то что республиканцы обладают большинством в сенате.
Politico: крах Макрона ослабляет всю Европу
Украинский конфликт, нападки президента США Дональда Трампа на мировую торговлю и рост популярности правых политиков дополнились критическими проблемами во Франции, где накануне рухнуло очередное правительство. Крах президента страны Эммануэля Макрона фатально ослабляет всю еврозону, пишет Politico. На этом фоне некоторые наблюдатели теперь даже подумывают о досрочной отставке Макрона с поста президента. Срок его полномочий истекает в 2027 году.