Попавшую в рабство в Мьянме россиянку освободили

Операция по освобождению прошла 7 октября при координации правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, а также при участии сотрудников посольства России и представителя МВД РФ в Таиланде. После передачи на таиландскую территорию женщину сопроводили в Бангкок, скоро она отправится на родину.