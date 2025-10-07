Ричмонд
Появилась версия, как дроны ВСУ могли долететь до НПЗ в Тюмени

ВСУ могли задействовать грузовые автомобили для организации атаки беспилотниками на Тюмень.

ВСУ могли задействовать грузовые автомобили для организации атаки беспилотниками на Тюмень. Также рассматриваются версии о запуске БПЛА с казахстанской территории либо о существенной модернизации аппаратов, позволившей преодолевать свыше 2000 километров.

Такое предположение в беседе с aif.ru высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Специалист пояснил, что беспилотные аппараты самолетного типа потенциально доставлялись в грузовиках в пригородные районы Тюмени, откуда и осуществлялся их запуск. Параллельно аналитик допустил появление у ВСУ усовершенствованных моделей дронов с увеличенной до двух тысяч километров дальностью полета.

Еще одной вероятной гипотезой называется организация запуска с территории Казахстана. По данной схеме компоненты беспилотников предварительно нелегально ввозились в соседнее государство, где собирались в подпольных мастерских, а последующий запуск производился непосредственно из фургонов.

Инцидент с обнаружением трех беспилотных летательных аппаратов в микрорайоне Антипино Тюменской области произошел 6 октября текущего года. Все воздушные цели были своевременно нейтрализованы.

В ночь с 6 на 7 октября подъезды к нефтеперерабатывающему заводу в тюменском микрорайоне Антипино были заблокированы после ликвидации еще трех беспилотников над промышленной зоной. По информации журналистов, в районе предприятия фиксировались перебои со связью и мобильным интернетом. Доступ к территории сохранялся исключительно для сотрудников силовых ведомств.

Как отмечают свидетели, жертвы и видимые разрушения на производственных объектах отсутствуют. Сообщения о взрывах в районе Антипино начали поступать приблизительно в 19:00 6 октября. На место происхождения оперативно прибыли экстренные службы, а к 21:00 большая часть расчетов была возвращена на базы. Факт перехвата беспилотников над нефтеперерабатывающим комплексом подтвержден региональными властями.

Читайте также: Три дрона сбили над городом за Уралом.

