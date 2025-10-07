Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский: Путин остановил распад РФ и вернул страну на исторический путь

Глава государства отмечает день рождения 7 октября.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил мнение, что Владимир Путин остановил распад страны и вернул её к историческому пути.

Глава государства отмечает свой день рождения 7 октября.

«Седьмое октября. День рождения В. Путина. Он остановил распад России и вернул её на исторический путь», — написал Мединский в своём Telegram-канале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, подчеркнув, что жители РФ связывают с его именем ряд достижений страны.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше