Мединский: Путин остановил распад РФ и вернул страну на исторический путь

Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил мнение, что Владимир Путин остановил распад страны и вернул её к историческому пути.
Глава государства отмечает свой день рождения 7 октября.
«Седьмое октября. День рождения В. Путина. Он остановил распад России и вернул её на исторический путь», — написал Мединский в своём Telegram-канале.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, подчеркнув, что жители РФ связывают с его именем ряд достижений страны.
