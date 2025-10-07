Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в международном форуме «БИОПРОМ»

Подробнее вопросы технологического обеспечения биоэкономики обсудили на совместном заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. Участники рассмотрели профильный нацпроект и стратегию развития сферы до 2035 года и на перспективу — до 2050 года.