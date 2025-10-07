Патриарх Кирилл пожелал Путину помощи Божией в его день рождения

Владимир Путин празднует день рождение 7 октября — ему исполняется 73 года. Многие деятели и лидеры стран уже поздравили его с праздником. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что у Путина есть как личные, так и рабочие планы на этот день.