В Полтаве из-за взрывов повреждены объекты ж/д инфраструктуры

В Полтаве в результате взрывов получил повреждения ряд объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале украинский вице-премьер Алексей Кулеба.
По его словам, речь идет о локомотивном депо, тяговых подстанциях и дистанции энергоснабжения, а также о складских помещениях и подвижном составе.
Согласно сведениям чиновника, на поврежденных объектах зафиксированы возгорания. В настоящее время их уже ликвидировали.
Взрывы в Полтаве прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги. Появились сообщения об ударе по полигону ВСУ в города. Также стало известно о поражении базы снабжения противника под Полтавой.