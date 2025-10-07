Ричмонд
В Полтаве из-за взрывов повреждены объекты ж/д инфраструктуры

По информации украинских властей, на поврежденных объектах начались пожары.

Источник: Аргументы и факты

В Полтаве в результате взрывов получил повреждения ряд объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале украинский вице-премьер Алексей Кулеба.

По его словам, речь идет о локомотивном депо, тяговых подстанциях и дистанции энергоснабжения, а также о складских помещениях и подвижном составе.

Согласно сведениям чиновника, на поврежденных объектах зафиксированы возгорания. В настоящее время их уже ликвидировали.

Взрывы в Полтаве прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги. Появились сообщения об ударе по полигону ВСУ в города. Также стало известно о поражении базы снабжения противника под Полтавой.