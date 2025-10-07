«Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков “Азова”*. В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение», — заявил он TACC и добавил, что часть бойцов была ликвидирована во время попытки выхода из города.
Ранее на Красноармейском направлении российские военные уничтожили группу иностранных наёмников ВСУ, среди которых были граждане Польши, Грузии и Великобритании. По имеющимся данным, легионеры стараются действовать скрытно, избегая прямых столкновений с ВС РФ. Тем не менее, их позиции регулярно выявляются при помощи перехвата радиопереговоров и в ходе боевых действий. После обнаружения цели противника уничтожаются огневыми средствами.
**рганизация признана террористической и запрещена в РФ.