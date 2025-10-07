Подкрепление из «азовцев»* бросило бойцов ВСУ и бежало из Красноармейска

«Не так давно ВСУ перебрасывали в Красноармейск боевиков “Азова”*. В итоге под натиском наших штурмовых групп и авиации многие из них не выдержали и малыми группами сбежали из города. Фактически, целое подразделение», — заявил он TACC и добавил, что часть бойцов была ликвидирована во время попытки выхода из города.