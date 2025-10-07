Мэр Чикаго Джонсон обвинил Трампа в подрыве конституции США

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда подрывают конституцию США решением отправить в город бойцов Национальной гвардии.
Джонсон заявил, что «общим долгом» жителей Чикаго является «дать отпор» американскому президенту.
Трамп решил отправить военнослужащих в Чикаго для «обеспечения безопасности агентов федеральных служб». Власти штата Иллинойс и города Чикаго обратились в суд, утверждая, что решение является незаконным.
