Мэр Чикаго Джонсон обвинил Трампа в подрыве конституции США

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда подрывают конституцию США решением отправить в город бойцов Национальной гвардии.

Джонсон заявил, что «общим долгом» жителей Чикаго является «дать отпор» американскому президенту.

Трамп решил отправить военнослужащих в Чикаго для «обеспечения безопасности агентов федеральных служб». Власти штата Иллинойс и города Чикаго обратились в суд, утверждая, что решение является незаконным.

