Зарубин опубликовал видео с Путиным на «Валдае»

Журналист показал ролик, который, в частности, содержит фрагменты общения с президентом РФ за кулисами.

Источник: Аргументы и факты

Журналист Павел Зарубин опубликовал видеозапись, в которой представлены отрывки выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Ролик, который автор программы «Москва. Кремль. Путин» разместил в своём Telegram-канале и мессенждере Max, длится более 50 минут. Кроме отрывков из речи президента, в нем демонстрируются фрагменты, снятые за кулисами, включая момент прибытия российского лидера на форум и его общение с прессой.

Также видео содержит комментарии других участников международного мероприятия, в том числе представителя Кремля Дмитрия Пескова и модератора заседания Федора Лукьянова.

Напомним, Путин выступал на «Валдае» 2 октября. Темой заседания назвали «Полицентричный мир: инструкция по применению». Выступление президента на пленарной сессии продлилось около четырех часов.

