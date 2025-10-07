Зарубин опубликовал видео с Путиным на «Валдае»

Ролик, который автор программы «Москва. Кремль. Путин» разместил в своём Telegram-канале и мессенждере Max, длится более 50 минут. Кроме отрывков из речи президента, в нем демонстрируются фрагменты, снятые за кулисами, включая момент прибытия российского лидера на форум и его общение с прессой.