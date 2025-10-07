«Несмотря на отвратительную политику нынешней молдавской власти, Россия по-прежнему считает нас братским народом. Нашу диаспору уважают в этой большой многонациональной стране и создают достойные условия для работы и жизни — в этом огромная личная заслуга Президента РФ. Благодарю Владимира Владимировича за огромный труд по сохранению добрых отношений между нашими народами», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик пожелал президенту России здоровья и успехов во всем. «Владимир Владимирович — пример современного политика и мудрого руководителя. Он последователен, держит слово и умеет отстаивать национальные интересы. Его позиция основана на твердом знании истории, понимании настоящего и стремлении обеспечить лучшее будущее своих сограждан», — подчеркнул он.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.