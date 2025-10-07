Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шор поздравил Путина с днем рождения

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Молдавским гражданам в России создают достойные условия для работы и жизни, в чем огромная личная заслуга российского президента Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор в поздравлении с днем рождения российского лидера.

Источник: © РИА Новости

«Несмотря на отвратительную политику нынешней молдавской власти, Россия по-прежнему считает нас братским народом. Нашу диаспору уважают в этой большой многонациональной стране и создают достойные условия для работы и жизни — в этом огромная личная заслуга Президента РФ. Благодарю Владимира Владимировича за огромный труд по сохранению добрых отношений между нашими народами», — написал Шор в своем Telegram-канале.

Политик пожелал президенту России здоровья и успехов во всем. «Владимир Владимирович — пример современного политика и мудрого руководителя. Он последователен, держит слово и умеет отстаивать национальные интересы. Его позиция основана на твердом знании истории, понимании настоящего и стремлении обеспечить лучшее будущее своих сограждан», — подчеркнул он.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.

В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше