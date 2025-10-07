Ричмонд
Котенок: бойцы РФ вышли на подступы к Грузскому под Добропольем

По информации военкора, в окрестностях села идут ожесточенные бои.

Источник: Аргументы и факты

На добропольском направлении российские подразделения вышли на подступы к селу Грузское, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши подразделения развивают успех вдоль дороги Октябрьское (Шахово) и вышли на подступы к Грузскому с юго-востока», — написал он.

По словам военкора, в настоящее время войска РФ ведут ожесточенные бои под Грузским, а также в окрестностях Веселого и Золотого Колодезя.

Котенок сообщил также о продвижении военнослужащих РФ к северной окраине села Торецкое через балку Гриличная.

Ранее стало известно, что российским бойцам удалось отрезать село Владимировка от расположенного неподалеку от него Шахова.