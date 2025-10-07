Электронные паспорта здоровья запустят в Казахстане в 2026 году

Например, в декабре 2025 года в стране намерены запустить Единое хранилище медицинских данных. На его основе в 2026 году казахстанцы получат полноценный доступ к своим электронным паспортам здоровья.
Технологии искусственного интеллекта уже сегодня активно применяются в отечественных клиниках, рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Они применяются для выявления инсультов, рака легких, молочной железы и пневмонии при анализе снимков КТ, МРТ и рентгенографии. В некоторых медорганизациях начали работать ИИ — ассистенты, которые помогают врачам быстрее анализировать результаты обследований.
Искусственный интеллект не заменяет врача, а усиливает его возможности, делая медицину более современной и доступной для всех граждан.
Интеграция информационных систем в медицине позволила снизить нагрузку на медперсонал до 40%. Внедрение цифровой идентификации пациентов за 8 месяцев сократило перепотребление медуслуг на 6,7 миллиардов тенге (12,3 миллиона долларов), а запущенная Единая система оплаты повысила точность выявления дефектов в четыре раза.