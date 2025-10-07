Электронные паспорта здоровья запустят в Казахстане в 2026 году

Технологии искусственного интеллекта уже сегодня активно применяются в отечественных клиниках, рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Они применяются для выявления инсультов, рака легких, молочной железы и пневмонии при анализе снимков КТ, МРТ и рентгенографии. В некоторых медорганизациях начали работать ИИ — ассистенты, которые помогают врачам быстрее анализировать результаты обследований.