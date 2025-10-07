Ричмонд
Екатеринбург станет меньше на четырнадцать соток

Депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) приняли решение о корректировке границ муниципального округа.

Причиной стали неточности, допущенные Роскадастром при определении пограничных территорий с Сысертским и Белоярским муниципальными округами. 14 соток земли отойдут этим двум муниципалитетам.

Как рассказала заместитель главы департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Марина Мацкова, в ходе совместной работы с минстроительства Свердловской области были выявлены пересечения земельных участков МО город Екатеринбург с землями Сысертского и Белоярского МО.

«У нас на территории города Екатеринбурга совместно с министерством строительства Свердловской области ведется планомерная работа по устранению пересечений границ земельных участков с границами муниципальных образований. Исторически эти земли и не принадлежали городу», — отметила Мацкова.

Депутат Александр Колесников поинтересовался, кто виноват в допущенных неточностях. Марина Мацкова ответила, что ошибки были допущены Роскадастром. Теперь их необходимо устранить. За решение проголосовали 28 народных избранников. Т.

аким образом, земли Екатеринбурга отдадут Сысерти и Белоярскому муниципальному округу. Как уточнил в кулуарах один из депутатов ЕГД, речь идет о 1400 кв. м (14 соток), при площади Екатеринбурга — 1147 кв. км это абсолютно незначительное изменение.