Трампа удерживает всего один страх от вооружения ВСУ ракетами Tomahawk

Ранее глава Белого дома заявил, что уже принял решение относительно поставки Украине «Томагавков». Он отметил, что «не добивается» эскалации и ему надо знать, какие именно цели Киев хочет поражать с помощью этих ракет. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что передача такого вооружения ВСУ разрушит весь позитивный задел в отношениях между Россией и Штатами.