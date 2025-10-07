Ричмонд
Трампа удерживает всего один страх от вооружения ВСУ ракетами Tomahawk

В Киеве пока не знают, какое решение принял президент США Дональд Трамп по поставке крылатых ракет Tomahawk. Официального разъяснения от Вашингтона украинская сторона не получила. Об этом сообщает Axios.

Источник: Life.ru

«(Киев) не знает, какое решение принял Трамп», — сказано в публикации.

Источники Axios добавляют, что часть представителей администрации США опасается утраты контроля над применением ракет после их возможной покупки и оплаты странами НАТО.

Ранее глава Белого дома заявил, что уже принял решение относительно поставки Украине «Томагавков». Он отметил, что «не добивается» эскалации и ему надо знать, какие именно цели Киев хочет поражать с помощью этих ракет. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что передача такого вооружения ВСУ разрушит весь позитивный задел в отношениях между Россией и Штатами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

