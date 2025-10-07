Axios: США обеспокоены возможностью контроля за применением Tomahawk Украиной

Накануне господин Трамп сказал, что окончательное одобрение зависит от того, как Украина планирует использовать ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что поставки этих ракет Киеву приведут к разрушению отношений Москвы и Вашингтона. Reuters на прошлой неделе назвало такие поставки маловероятными.