Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США обеспокоены возможностью контроля за применением Tomahawk Украиной

В администрации США обеспокоены тем, смогут ли американские власти контролировать применение дальнобойных ракет Tomahawk Украиной. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

Источник: Reuters

Речь идет о ракетах, которые закупят для Украины страны НАТО. По словам собеседников издания, власти Украины пока не знают, какое решение по поставкам соответствующего вооружения Киеву принял президент США Дональд Трамп.

Накануне господин Трамп сказал, что окончательное одобрение зависит от того, как Украина планирует использовать ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что поставки этих ракет Киеву приведут к разрушению отношений Москвы и Вашингтона. Reuters на прошлой неделе назвало такие поставки маловероятными.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше