Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты приняли закон о тишине: теперь дело за сенаторами

Vaib.uz (Узбекистан. 7 октября). Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса наконец-то приняли долгожданный закон, который будет защищать граждан от шума. Теперь документ отправлен на рассмотрение в Сенат. После одобрения сенаторами и подписания президентом закон вступит в силу.

Источник: Vaib.Uz

Что меняется?

Законопроект разработан для того, чтобы регулировать отношения в сфере защиты населения от вредного шумового воздействия. Одно из ключевых нововведений — увеличение «тихого» времени:

В будние дни нарушать спокойствие граждан нельзя с 23:00 до 07:00 (вместо нынешнего периода с 23:00 до 06:00).

В выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 09:00.

В эти периоды за нарушение тишины предусмотрена усиленная административная ответственность.

Что с ремонтом и строительством?

Законопроект четко прописывает: строительные и ремонтные работы с превышением допустимого уровня шума в многоквартирных домах разрешается проводить только в рабочие дни — с 09:00 до 18:00. Это должно решить проблему утренних и ночных «перфораторов» в многоэтажках.

Компенсации и ответственность

Ущерб, причинённый вредным воздействием шума, будет возмещаться в судебном порядке. При этом выплата компенсации не освобождает нарушителя от необходимости устранить причину шума.

Работникам, занятым во вредных шумовых условиях, заработная плата будет повышена в соответствии с трудовым законодательством.

Также планируется введение механизма приостановления деятельности объектов, которые систематически превышают допустимый уровень шума, на период «тихого» времени. Например, можно будет заставить шумные кафе и дискотеки закрываться с 22.00 в выходные дни, и с 23.00 — в будние дни.