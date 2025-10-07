Депутаты приняли закон о тишине: теперь дело за сенаторами

Что меняется?
Законопроект разработан для того, чтобы регулировать отношения в сфере защиты населения от вредного шумового воздействия. Одно из ключевых нововведений — увеличение «тихого» времени:
В будние дни нарушать спокойствие граждан нельзя с 23:00 до 07:00 (вместо нынешнего периода с 23:00 до 06:00).
В выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 09:00.
В эти периоды за нарушение тишины предусмотрена усиленная административная ответственность.
Что с ремонтом и строительством?
Законопроект четко прописывает: строительные и ремонтные работы с превышением допустимого уровня шума в многоквартирных домах разрешается проводить только в рабочие дни — с 09:00 до 18:00. Это должно решить проблему утренних и ночных «перфораторов» в многоэтажках.
Компенсации и ответственность
Ущерб, причинённый вредным воздействием шума, будет возмещаться в судебном порядке. При этом выплата компенсации не освобождает нарушителя от необходимости устранить причину шума.
Работникам, занятым во вредных шумовых условиях, заработная плата будет повышена в соответствии с трудовым законодательством.
Также планируется введение механизма приостановления деятельности объектов, которые систематически превышают допустимый уровень шума, на период «тихого» времени. Например, можно будет заставить шумные кафе и дискотеки закрываться с 22.00 в выходные дни, и с 23.00 — в будние дни.