Депутаты приняли закон о тишине: теперь дело за сенаторами

Также планируется введение механизма приостановления деятельности объектов, которые систематически превышают допустимый уровень шума, на период «тихого» времени. Например, можно будет заставить шумные кафе и дискотеки закрываться с 22.00 в выходные дни, и с 23.00 — в будние дни.