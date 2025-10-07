В Польше раскритиковали Меркель за обвинения в развязывании СВО

Ранее Ангела Меркель в интервью Partizán сообщила, что Польша и прибалтийские государства в 2021 году воспрепятствовали поиску диалога с Москвой, что в итоге косвенно привело к началу спецоперации на Украине. Бывший канцлер Германии пояснила, что ее инициатива по созданию нового формата переговоров между ЕС и президентом РФ Владимиром Путиным была заблокирована Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей из-за опасений, что это помешает выработке единой европейской позиции по России.