В Польше раскритиковали Меркель за обвинения в развязывании СВО

«Ведомости» со ссылкой на британское издание пишут, что слова Меркель вызвали гнев в Польше. Бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий обвинил экс-канцлера Германии в бездумных высказываниях и назвал ее «одним из самых вредных для Европы немецких политиков за последние сто лет», чья мягкая позиция в отношении России «нанесла ущерб европейской безопасности».
Как отмечает издание, отношения Варшавы и Берлина и без этого осложнены пограничным спором. Напряжение возникло после ужесточения Германией проверок мигрантов, что вынуждает просителей убежища возвращаться на территорию Польши.
Ранее Ангела Меркель в интервью Partizán сообщила, что Польша и прибалтийские государства в 2021 году воспрепятствовали поиску диалога с Москвой, что в итоге косвенно привело к началу спецоперации на Украине. Бывший канцлер Германии пояснила, что ее инициатива по созданию нового формата переговоров между ЕС и президентом РФ Владимиром Путиным была заблокирована Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей из-за опасений, что это помешает выработке единой европейской позиции по России.