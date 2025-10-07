Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане

В свою очередь, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что у самой России подобных планов нет и никогда не было. А глава МИД страны Амир Хан Моттаки на переговорах с Лавровым подчеркнул, что афганское правительство не допустит размещения у себя каких-либо иностранных баз, в том числе Баграм.