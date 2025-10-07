Ричмонд
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Размещение в Афганистане военной инфраструктуры третьих стран абсолютно неприемлемо, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, равно как и на территории соседних с ним государств под какими бы то ни было предлогами», — сказал он во время вступительного слова на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

По словам Лаврова, силовое присутствие крупных международных игроков может привести к дестабилизации и новым конфликтам в этой стране.

«История Афганистана знает немало ситуаций с иностранным военным присутствием. Думаю, все уже давно должны были сделать правильные выводы», — добавил министр.

В свою очередь, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что у самой России подобных планов нет и никогда не было. А глава МИД страны Амир Хан Моттаки на переговорах с Лавровым подчеркнул, что афганское правительство не допустит размещения у себя каких-либо иностранных баз, в том числе Баграм.

В сентябре газета WSJ сообщила, что США ведут переговоры с «Талибаном» о возобновлении присутствия американцев на авиабазе Баграм «в качестве плацдарма для контртеррористических операций». С требованием вернуть военный объект под контроль Штатов выступил и сам Дональд Трамп, пригрозив Кабулу «плохими вещами».

Эти заявления вызвали жесткую реакцию со стороны афганских властей. По словам советника главы МИД Закира Джалали, военное присутствие США в этой стране больше невозможно. Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани подчеркнул, что Баграм никогда не окажется под иностранной оккупацией вновь. А замначальника Главного управления разведки Афганистана Таджмир Джавад предупредил, что при необходимости группировка («Сети Хаккани». — Прим. ред.) может возобновить практику применения террористов-смертников «для защиты своего правления».

