Трамп: решение по поставке Tomahawk Украине почти принято

«Ну вот были же ATACMS, и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов, системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — подчеркнул Владимир Путин.