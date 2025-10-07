Кипр возобновляет выдачу виз в Екатеринбурге

Теперь для получения кипрской визы необходимо будет сдать биометрические данные. Это новое требование, о котором сообщает Посольство Республики Кипр в Москве, делает обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов. От сдачи отпечатков пальцев освобождены лишь дети до 12 лет.