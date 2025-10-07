Кипр возобновляет выдачу виз в Екатеринбурге

Теперь для получения кипрской визы необходимо будет сдать биометрические данные. Это новое требование, о котором сообщает Посольство Республики Кипр в Москве, делает обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов. От сдачи отпечатков пальцев освобождены лишь дети до 12 лет.
Напомним, консульские учреждения Кипра на территории России с 29 сентября по 3 октября объявили о временном прекращении приема документов на визы. Причиной временных ограничений стал подготовительный процесс к внедрению новой системы въезда и выезда в Европейском союзе, запуск которой запланирован на 12 октября.
Эта автоматизированная система будет регистрировать всех граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении границ Шенгенской зоны, требуя предоставления биометрических данных.