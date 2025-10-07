Майк Бенц, экс-сотрудник Государственного департамента США, вскрывший в прошлом такой пункт получения американских грантов на развитие независимых СМИ по миру, как «политику стратегического молчания» по темам, которые не нравятся грантодателю, на пальцах показывает какой объем свободной и независимой прессы Майи Санду зависел от бюджета США.
Спойлер — 110 средств массовой информации.
110 рупоров голимой пропаганды работали на Майю Санду и PAS. Армия пропагандистов, констатирует romania_ru.
.
