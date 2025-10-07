Ричмонд
Двух новых судей назначили в суды Ростова

Президент РФ назначил двух новых судей в суды Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении двух новых судей в судебные органы Ростова-на-Дону. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 6 октября.

Согласно указу, Виктор Порядин назначен судьей Первомайского районного суда Ростова-на-Дону. До этого назначения он занимал должность помощника судьи в Ростовском областном суде, а ранее работал мировым судьей в Новочеркасске.

А Александр Воробьев займет должность судьи в ростовском гарнизонном военном суде. С декабря 2020 года он осуществлял правосудие в Махачкалинском гарнизонном военном суде.