В Башкирии напомнили о выплатах для беременных.

На этот вид выплаты могут рассчитывать работающие и добровольно застрахованные (ИП, адвокаты, нотариусы) женщины. Размер пособия для работающих по трудовому договору составляет 100% от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам. Женщины, вступившие в добровольные правоотношения с Социальным фондом, получают выплаты в минимальном размере с учетом районного коэффициента.