В Башкирии напомнили о выплатах для беременных.

Сегодня, 7 октября, отмечается День беременных. В честь этой даты отделение Социального фонда по Башкирии напомнил о мерах поддержки будущих мам.
Единое пособие беременной женщине
Выплата назначается на основании комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного человека: 8 601 рубль, 12 901,50 рубля и 17 202 рубля соответственно.
Сейчас выплату получают 5672 беременные жительницы республики.
Пособие по беременности и родам
На этот вид выплаты могут рассчитывать работающие и добровольно застрахованные (ИП, адвокаты, нотариусы) женщины. Размер пособия для работающих по трудовому договору составляет 100% от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам. Женщины, вступившие в добровольные правоотношения с Социальным фондом, получают выплаты в минимальном размере с учетом районного коэффициента.
С начала года в Башкирии деньги получили 12,7 тысячи будущих матерей в общей сумме более 2,5 млрд рублей.
Пособие по беременности и родам студенткам-очницам
Начиная 1 сентября текущего года в регионе выплачивается пособие по беременности и родам студенткам в повышенном размере. Сумма выплаты теперь определяется исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, который с 1 января 2025 года в республике составляет 17 202 рубля, соответственно средний размер пособия за 140 дней декрета в Башкортостане составляет около 80,2 тысячи рублей. Раньше выплаты производили учебные заведения, размер пособия рассчитывался на основе стипендии. На текущий момент выплаты оформили 179 студенток.
Пособие по беременности и родам уволенным в связи с ликвидацией организации
Даже если компания, в которой работала женщина, ликвидирована, она может рассчитывать на выплаты. Деньги получат беременные, родившие и усыновившие малышей в возрасте до трех месяцев.
Причиной увольнения должна быть ликвидация предприятия. Размер пособия также составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, порядка 80,2 тысячи рублей.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
Беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву или мобилизации, имеет право на единовременную выплату в размере 49 064,75 рубля.