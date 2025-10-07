Глеб Никитин побывал в Ардатове с рабочим визитом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 октября побывал с рабочим визитом в Ардатовском муниципальном округе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В ходе визита глава региона обсудил с врачами Ардатовской ЦРБ доступность специализированной и первичной медицинской помощи в муниципалитетах.
Наш Минздрав прорабатывает концепцию по созданию не менее 16 крупных межрайонных центров в регионе. Основная цель новой стратегии — в грамотной маршрутизации пациентов, чтобы у каждого была возможность попасть к узким специалистам, которые, к сожалению, есть не в каждой ЦРБ.
Также глава региона проверил готовность строящейся школы, в которой будут учиться 700 школьников. По его словам, для обучающихся закупят новое учебное и лабораторное оборудование. В самой школе будет много зон для рекреации и цифровая библиотека, на ее территории появятся несколько спортивных площадок.
На территории Ардатова находятся объекты культурного наследия. О возможности их «перезагрузки» Глеб Никитин дал распоряжение рассмотреть цели приспособления ардатовских ОКН.