Бывший мэр красноярского города задержан по подозрению в коррупции

По данным следствия, в 2023—2024 годах Владимир Саар организовал коррупционную схему вместе с директором подрядной организации ООО «ПромСтрой». Через него экс-чиновник систематически получал денежное вознаграждение. Общая сумма взятки составила 3,5 миллиона рублей. Взамен глава администрации обеспечивал компании победу в конкурсах на дорожные работы. Благодаря этой схеме компания не только выиграла торги, но и заключила с администрацией Назарово муниципальный контракт на сумму свыше 100 миллионов рублей.