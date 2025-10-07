Ричмонд
Бывший мэр красноярского города задержан по подозрению в коррупции

КРАСНОЯРСК, 7 октября, ФедералПресс. Бывший мэр Назарово Владимир Саар задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в 2023—2024 годах Владимир Саар организовал коррупционную схему вместе с директором подрядной организации ООО «ПромСтрой». Через него экс-чиновник систематически получал денежное вознаграждение. Общая сумма взятки составила 3,5 миллиона рублей. Взамен глава администрации обеспечивал компании победу в конкурсах на дорожные работы. Благодаря этой схеме компания не только выиграла торги, но и заключила с администрацией Назарово муниципальный контракт на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Владимир Саар был избран мэром Назарово в марте 2022 года, а спустя почти три года — в феврале 2025-го — досрочно подал в отставку.

Напомним, что Басманный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, который обвиняется в получении взятки.