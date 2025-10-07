Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила самарский вуз

3 октября Самарский государственный экономический университет посетила экс-министр иностранных дел Австрии, дипломат и учёный, руководитель Центра G.O.R.K.I при СПбГУ, доктор Карин Кнайсль. Ее визит стал логичным продолжением взаимодействия вуза с петербуржским университетом.
В Самаре Кнайсль выступила с лекцией, посвященной позиции России в турбулентном мире. В частности, она рассказала, что наша страна занимает центральное положение в «Хартленде», то есть сердцевине Евразии, и это дает ей ключ к глобальному доминированию за счет стратегической глубины и ресурсов. В своем выступлении иностранка также затронула тему ассиметричных отношений России и Запада, экономического поворота на Восток и энергетики и товаров как основе суверенитета.
«Карин Кнайсль, занимавшая пост федерального министра иностранных дел Австрии, обладает уникальным опытом и глубоким пониманием современных международных процессов. Её анализ роли России в условиях глобальной трансформации, безусловно, представляет значительный интерес для академического сообщества и бизнес-сообщества», — подчеркнула и.о. ректора СГЭУ Елена Кандрашина.
После лекции приглашенные гости, преподаватели и студенты смогли задать госпоже Кнайсль вопросы. Спрашивали, конечно, больше о политике: о главной силе России и санкциях со стороны европейских стран.
В рамках визита доктор Кнайсль также посетила на площадке университета открытие интенсива по дополнительной компетенции «Духовно-нравственное воспитание» для студентов образовательной программы «Обеспечение законности и правопорядка». Она поприветствовала студентов и отметила, что иметь призвание в жизни очень важно для человека.
Известно, что Карин Кнайсль пребывала в Самаре два дня и успела осмотреть некоторые достопримечательности города. Она поблагодарила команду самарского вуза за возможность выступить в нем, а также за хорошо выстроенную коммуникацию до и во время ее визита.