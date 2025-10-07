Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила самарский вуз

В Самаре Кнайсль выступила с лекцией, посвященной позиции России в турбулентном мире. В частности, она рассказала, что наша страна занимает центральное положение в «Хартленде», то есть сердцевине Евразии, и это дает ей ключ к глобальному доминированию за счет стратегической глубины и ресурсов. В своем выступлении иностранка также затронула тему ассиметричных отношений России и Запада, экономического поворота на Восток и энергетики и товаров как основе суверенитета.