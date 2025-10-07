Врио мэра Одинцов прокомментировал предложение увеличить пенсии чиновникам

Напомним, соответствующий документ был опубликован на сайте мэрии. В проекте указано, что сократится минимальный срок исполнения полномочий, необходимый для получения права на пенсию за выслугу лет, — с шести до пяти лет. Изменения коснутся и формулы расчета пенсии. Согласно документу, ее базовый размер составит 45% от двукратного ежемесячного денежного вознаграждения при стаже в пять лет. За каждый последующий год работы размер выплаты будет увеличиваться, но не сможет превышать 95% от двукратного вознаграждения.