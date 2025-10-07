Врио мэра Одинцов прокомментировал предложение увеличить пенсии чиновникам

Исполняющий обязанности мэра Красноярска прокомментировал собственное предложение увеличить пенсии чиновникам мэрии.
Напомним, соответствующий документ был опубликован на сайте мэрии. В проекте указано, что сократится минимальный срок исполнения полномочий, необходимый для получения права на пенсию за выслугу лет, — с шести до пяти лет. Изменения коснутся и формулы расчета пенсии. Согласно документу, ее базовый размер составит 45% от двукратного ежемесячного денежного вознаграждения при стаже в пять лет. За каждый последующий год работы размер выплаты будет увеличиваться, но не сможет превышать 95% от двукратного вознаграждения.
Нет никакого двукратного увеличения пенсии. Я не знаю, откуда это появилось и было разогнано в прошлую пятницу. Все изменения, которые предполагаются, и то решение, которое предполагается, они фиксируют те решения, которые на краевом и федеральном уровне состоялись.
«Что касается муниципальных служащих — это основные, там максимальный прирост на 10% доплаты к пенсии, которую люди уже получают и которые уже находятся на пенсии, ну и, соответственно, будут выходить. Там нужно выработать срок определенный, минимум 5 лет. Что касается муниципальных служащих, это максимально 10%-ые изменения. Откуда взяли в 2 раза?», — прокомментировал Роман Одинцов журналистам ТВК.