Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии Радий Хабиров остался на 16 месте в рейтинге влияния губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 16 строчку в ежемесячном рейтинге влияния региональных глав, составляемом Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Месяцем ранее руководитель республики находился на том же месте.

Источник: РИА "Новости"

Пятерка лидеров по сравнению с рейтингом по итогам августа осталась неизменной. Возглавляет список мэр Москвы Сергей Собянин, далее идут глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Нижегородской области Глеб Сергеев.

Господин Хабиров начал год с 24 места в рейтинге. По итогам февраля он поднялся на 17 место, а в марте занял 21 место. Лучшим результатом для главы Башкирии стал июль, по итогам которого эксперты АПЭК (политологи, медиаэксперты, журналисты и политтехнологи) определили ему 14 строчку.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше