Полковник Ходаренок заявил, что поставки Tomahawk Украине развяжут руки Москве

И что это за бином Ньютона для американского президента в плане применения ВСУ ракет этого типа? Что непонятно Верховному главнокомандующему ВС США? Нет никаких сомнений, что ВСУ будут использовать Tomahawk для ударов по важнейшим военным и государственным объектам на территории России. Так что фраза «хотел бы понять» от Трампа звучит несколько надуманно.