FT: ЕС ограничит передвижение российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже

При этом принятие меры все равно может быть отложено из-за требования Австрии включить в новый санкционный пакет отмену ограничений против активов на сумму около €2 млрд, связанных с Олегом Дерипаской, чтобы передать их банку Raiffeisen в качестве компенсации по одной из незавершенных сделок. Источники Financial Times утверждают, что представители не менее 10 других стран ЕС заявили, что не поддержат новый санкционный пакет, если в него будет включено предложение Австрии.