Захарова: страны ЕС покрывают атаки ВСУ на ЗАЭС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза и НАТО, покрывая атаки ВСУ на ЗАЭС, поощряют Киев к новым нападениям на мирные ядерные объекты и становятся их непосредственными соучастниками. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Напоминаем, что именно в результате обстрела со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена высоковольтная линия электропередачи “ЗАЭС — Днепровская”, что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — подчеркнула дипломат.

Комментируя появившееся в СМИ заявление Европейской внешнеполитической службы относительно ситуации вокруг ЗАЭС, в котором фигурирует антироссийская риторика, дипломат указала, что «особенно цинично эти пассажи звучат из уст представителя Евросоюза — объединения, продолжающего оказывать Киеву политическую, финансовую и военную поддержку, без которой подобные провокации были бы невозможны».

