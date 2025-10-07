Захарова: страны ЕС покрывают атаки ВСУ на ЗАЭС

«Напоминаем, что именно в результате обстрела со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена высоковольтная линия электропередачи “ЗАЭС — Днепровская”, что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — подчеркнула дипломат.