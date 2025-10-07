Захарова: страны ЕС покрывают атаки ВСУ на ЗАЭС

«Напоминаем, что именно в результате обстрела со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена высоковольтная линия электропередачи “ЗАЭС — Днепровская”, что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — подчеркнула дипломат.
Комментируя появившееся в СМИ заявление Европейской внешнеполитической службы относительно ситуации вокруг ЗАЭС, в котором фигурирует антироссийская риторика, дипломат указала, что «особенно цинично эти пассажи звучат из уст представителя Евросоюза — объединения, продолжающего оказывать Киеву политическую, финансовую и военную поддержку, без которой подобные провокации были бы невозможны».