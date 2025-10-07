Домашнее насилие в Казахстане начнут отслеживать онлайн

В Казахстане случаи домашнего насилия теперь будут фиксировать в Цифровой карте семьи — онлайн-системе, где госорганы смогут отслеживать, в каких семьях требуется помощь и какие меры поддержки уже оказаны. Об этом говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос сенатора Нурии Ниязовой.
С марта 2025 года во всех ЦПС внедрена цифровая система FSM Social, которая объединена с Power BI для аналитики и визуализации данных. Система автоматически собирает и обновляет сведения о семьях, помогает выстраивать индивидуальные планы помощи и отслеживать их исполнение.
Если план не дает результатов (семья остается в категориях высокого риска «E» или «D»), ЦПС инициируют перезапуск с участием мобильных групп. Информация передается в единую базу, интегрированную с FSM Social и Power BI для межведомственного взаимодействия (МВД, здравоохранение и образование).
Какие службы чаще всего сообщают о фактах насилия в семьях.
За год в ЦПС поступило более 44 тыс. обращений, из них 19,6 тыс. семей получили консультации, а для 8,7 тыс. назначены меры поддержки. На постоянном сопровождении сейчас находятся свыше 15 тыс. семей.
Также мобильные группы — выездные бригады, работающие совместно с другими ведомствами, зафиксировали 5,6 тыс. случаев бытового насилия, причем две трети из них поступили от службы пробации, наблюдающих за людьми с условными сроками и бывшими осужденными.
На центры поддержки семьи потратили 8,3 млрд тенге.
Кроме того, для повышения качества работы ЦПС планируется расширить сеть центров до 208 к 2027 году. Также разработают единые правила к зданиям ЦПС — от технической базы до безопасных помещений для женщин и детей.
Общий бюджет центров в 2025 году составил 8,3 млрд тенге, из которых более 60% уйдет на оплату труда сотрудников. Согласно ответу на депутатский запрос, сотрудники центров получают в среднем от 80 до 120 тыс. тенге, а руководители — от 200 до 300 тыс. тенге.