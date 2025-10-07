Домашнее насилие в Казахстане начнут отслеживать онлайн

Общий бюджет центров в 2025 году составил 8,3 млрд тенге, из которых более 60% уйдет на оплату труда сотрудников. Согласно ответу на депутатский запрос, сотрудники центров получают в среднем от 80 до 120 тыс. тенге, а руководители — от 200 до 300 тыс. тенге.