Беглов и Дрозденко поздравили президента России Путина с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов и его коллега из Ленобласти Александр Дрозденко поздравили главу государства Владимира Путина с 73-м днем рождения в своих Telegram-каналах. Они пожелали президенту России здоровья, стойкости духа и благодати на многие годы.