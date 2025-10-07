Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

«Мы понимаем, что нужно дождаться более четких заявлений, если они последуют. Я еще раз повторяю — что касается поставок вооружения, сначала они происходят, А потом звучат заявления. По крайней мере так было при администрации [предшественника Трампа Джо] Байдена. Что касается позиции Москвы, то он была весьма недвусмысленно изложена [президентом России Владимиром] Путиным на недавней встрече дискуссионного клуба “Валдай”, — отметил Песков.