В администрации Красноярска высказались о повышении пенсии мэру и депутатам

Временно исполняющий обязанности мэра Красноярска Роман Одинцов ответил на вопрос представителей СМИ о повышении пенсий чиновникам администрации города.

Он заявил, что выплаты при соблюдении определенных условий вырастут лишь на 10%, хотя ранее сообщалось о надбавке в 25%.

«Нет никакого двукратного повышения пенсии. Я не знаю, откуда это появилось и было разогнано в прошлую пятницу. Все изменения, которые предполагаются, и то решение, которое предполагается, они фиксируют те решения, которые на краевом и федеральном уровне состоялись. Что касается муниципальных служащих — это основные, там максимальный прирост на 10% доплаты к пенсии, которую люди уже получают и которые уже находятся на пенсии, ну и, соответственно, будут выходить», — цитируют врио мэра ТВК.

Высказывания Романа Одинцова многим показались противоречивыми и вызвали неоднозначную реакцию, однако ситуацию оперативно прояснили в городской администрации.

В первую очередь в мэрии сообщили, что необходимо строго разделять такие понятия, как «муниципальные служащие» и «лица, замещающие муниципальные должности». К первым относится подавляющее число сотрудников органов местного самоуправления в Красноярске, ко вторым — депутаты Горсовета, работающие на постоянной основе, председатель и зампредседателя, аудиторы Счетной палаты, а также сам глава муниципального образования.

«Предусмотрена возможность индексации пенсий лицам, которые были муниципальными служащими и уже находятся на пенсии. Как правило, размер такой индексации, если она происходит, не превышает 10%. Что касается увеличения на 25%, то это имеет отношение лицам, замещающим муниципальные должности. Вот, что имел ввиду Роман Валерьевич, так что никаких противоречий здесь нет», — пояснили в мэрии.

Напомним, информация об увеличении пенсий чиновникам мэрии появилась на портале Горсовета 3 октября.