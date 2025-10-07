В администрации Красноярска высказались о повышении пенсии мэру и депутатам

«Нет никакого двукратного повышения пенсии. Я не знаю, откуда это появилось и было разогнано в прошлую пятницу. Все изменения, которые предполагаются, и то решение, которое предполагается, они фиксируют те решения, которые на краевом и федеральном уровне состоялись. Что касается муниципальных служащих — это основные, там максимальный прирост на 10% доплаты к пенсии, которую люди уже получают и которые уже находятся на пенсии, ну и, соответственно, будут выходить», — цитируют врио мэра ТВК.