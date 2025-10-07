В Крыму назначены новые судьи федеральных судов

Управление Судебного департамента в Республике Крым информирует: Указом Президента Российской Федерации от 06.10.2025 № 706 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначены:
заместителем председателя Крымского гарнизонного военного суда — Быков Вячеслав Сергеевич;
заместителем председателя Арбитражного суда Республики Крым — Ловягина Юлия Юрьевна;
судьей Верховного Суда Республики Крым — Лобунская Тамара Андреевна;
судьей Киевского районного суда города Симферополя — Ковтун Александр Дмитриевич;
судьей Центрального районного суда города Симферополя — Бугаева Лариса Григорьевна;
судьей Керченского городского суда Республики Крым — Титова Наталья Васильевна;
судьей Кировского районного суда Республики Крым — Софиенко Софья Витальевна;
судьей Ленинского районного суда Республики Крым — Кондрак Леонид Ленурович;
судьей Ленинского районного суда Республики Крым — Чернякова Юлия Геннадиевна;
судьей Нижнегорского районного суда Республики Крым — Стрижак Антон Владимирович;
судьей Симферопольского районного суда Республики Крым — Поверенная Наргис Хасановна.