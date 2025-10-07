Reuters: Трамп получит Нобелевку, если убедит Си воздержаться от силового решения вопроса с Тайванем

На вопрос, что бы он сказал президенту США при встрече, Лай ответил, что посоветовал бы Трампу обратить внимание на действия Си: «Я бы посоветовал ему обратить особое внимание на то, что Си не только проводит все более масштабные военные учения в Тайваньском проливе, но и наращивает военные силы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».