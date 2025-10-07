Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Трамп получит Нобелевку, если убедит Си воздержаться от силового решения вопроса с Тайванем

Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира, если ему удастся убедить председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от применения силы против Тайваня, заявил президент Тайваня Лай Циндэ в интервью американскому радиошоу и подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Reuters, Лай в ходе интервью сослался на августовские комментарии Трампа. Тогда он сказал, что Си пообещал ему не вторгаться на Тайвань, пока Трамп будет президентом США.

Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Трампа. Если он убедит Си навсегда отказаться от любой военной агрессии против Тайваня, то Трамп, несомненно, станет лауреатом Нобелевской премии мира.

Лай Циндэ
президент Тайваня

Ранее Трамп заявил, что он заслуживает награды, которой были удостоены четыре его предшественника в Белом доме. Нобелевская премия мира этого года будет объявлена в Норвегии в пятницу, 10 октября, в 09:00 по Гринвичу.

На вопрос, что бы он сказал президенту США при встрече, Лай ответил, что посоветовал бы Трампу обратить внимание на действия Си: «Я бы посоветовал ему обратить особое внимание на то, что Си не только проводит все более масштабные военные учения в Тайваньском проливе, но и наращивает военные силы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».

Через несколько часов после интервью главы Тайваня министерство обороны острова сообщило, что зафиксировало очередной всплеск активности китайских военных: 23 военных самолета и БПЛА вместе с китайскими военными кораблями осуществляли «совместное патрулирование боевой готовности» вокруг острова.

По словам Лая, наращивание военной активности Китая является проблемой не только для Тайваня. На его взгляд, «как только Китай захватит Тайвань, он обретет большую силу, чтобы конкурировать с США на международной арене и подорвет международный порядок, основанный на правилах».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше