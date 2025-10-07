Reuters: Трамп получит Нобелевку, если убедит Си воздержаться от силового решения вопроса с Тайванем

Как пишет Reuters, Лай в ходе интервью сослался на августовские комментарии Трампа. Тогда он сказал, что Си пообещал ему не вторгаться на Тайвань, пока Трамп будет президентом США.
Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Трампа. Если он убедит Си навсегда отказаться от любой военной агрессии против Тайваня, то Трамп, несомненно, станет лауреатом Нобелевской премии мира.
Ранее Трамп заявил, что он заслуживает награды, которой были удостоены четыре его предшественника в Белом доме. Нобелевская премия мира этого года будет объявлена в Норвегии в пятницу, 10 октября, в 09:00 по Гринвичу.
На вопрос, что бы он сказал президенту США при встрече, Лай ответил, что посоветовал бы Трампу обратить внимание на действия Си: «Я бы посоветовал ему обратить особое внимание на то, что Си не только проводит все более масштабные военные учения в Тайваньском проливе, но и наращивает военные силы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».
По словам Лая, наращивание военной активности Китая является проблемой не только для Тайваня. На его взгляд, «как только Китай захватит Тайвань, он обретет большую силу, чтобы конкурировать с США на международной арене и подорвет международный порядок, основанный на правилах».